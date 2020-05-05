 

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Дубовицкая постриглась налысо

05.05.2020, 17:30, Разное

Бывшая солистка российской поп-группы «Блестящие» Анна Дубовицкая постриглась налысо. Соответствующее фото певица опубликовала на своей странице в Facebook.
37-летняя исполнительница, ранее обладавшая красивыми белокурыми волосами, решила кардинально сменить имидж. Дубовицкая пояснила, что её поступок не связан с участием в интернет-челленджах. По словам бывшей солистки «Блестящих», у неё нет никаких проблем с психикой, и она не жалеет, что лишилась волос.

Стоит отметить, что поклонники связывают экстраординарный поступок Анны Дубовицкой с переменами в личной жизни исполнительницы, поскольку недавно она объявила о разрыве со своим супругом Сергеем Анохиным. Певица негодует, ведь отец её 8-летней дочери Любови сбежал, не оставив своему ребёнку средств к существованию.



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