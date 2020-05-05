Первые смарт-часы от Vivo получат круглый дисплей

05.05.2020, 17:30, Разное

Инсайдеры продемонстрировали, какими будут первые смарт-часы от компании Vivo. Девайс получит круглый дисплей, а также съёмный ремешок.

Не так давно стало известно, что компания Vivo намерена выйти на новый для себя рынок. Сейчас она разрабатывает первые в своей линейке смарт-часы. Пока производитель не спешит раскрывать секретов, и нет никаких свидетельств из официальных источников, но инсайдеры получили изображения из патентного бюро, благодаря которым стали известны некоторые подробности о новинке.

В первую очередь выделяются круглый дисплей, а также наличие двух физических кнопок на торцевой части гаджета с правой стороны. На задней же панели производитель разместил контакты для подзарядки устройства, а также датчик, предназначенный для отслеживания сердечного ритма, но его функционал может оказаться более широким. Кроме того, слухи указывают на наличие датчика ЭКГ и возможности при помощи “умных” часов осуществлять звонки.

Также изображение показывает механизм для быстрой смены ремешка. Это демонстрирует, что производитель намерен сделать широкую палитру и разнообразить материалы, из которых будут производить этот элемент. Пока приблизительная дата презентации не озвучивалась. О намерениях же выпустить смарт-часы в Vivo заявили в феврале.