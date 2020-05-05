Обозреватель Bloomberg – цены на нефть вернутся к былым уровням через годы или даже десятилетия

05.05.2020, 17:25, Новости дня

На возвращение нефти к докоронавирусным показателям уйдут годы, а, возможно, десятилетия, пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли. Кроме того, по её словам, существует также вероятность, что нефтяная отрасль вообще никогда не восстановится.



Reuters

Возвращение цен на нефть на былые уровни может занять не годы, а десятилетия, пишет эксперт в этой области Джулиан Ли в своей статье для Bloomberg. Также возможно, что отрасль вообще никогда полностью не восстановится от последствий коронавируса, в результате чего останутся незадействованными огромные мощности по всей цепочке поставок.

Как отмечает Ли, ей самой пока непонятно, какой после завершения пандемии COVID-19 будет новая норма для спроса на нефть. Однако этот самый спрос, скорее всего, будет ниже, чем в 2019 году. Более того, он, вероятно, будет оставаться таким ещё многие годы.

Это, конечно же, создаст избыток мощностей по всей цепочке поставок, а также скажется на ценах.

Хотя появляются признаки того, что мы, возможно, преодолели худший отрезок этого небывалого падения спроса на нефть, однако они весьма условны. Никто не предсказывает быстрого возвращения к тем значениям, что были до вспышки коронавируса. Некоторые, в том числе глава компании Shell Бен ван Берден, предполагают, что спрос на нефть, возможно, никогда полностью не восстановится.

Конечно, мы могли бы коллективно отмахнуться от нынешнего кризиса, точно так же, как мы, почти не оглядываясь, преодолели финансовый кризис 2008-2009 годов, пишет автор. Но глобальная пандемия сильно отличается от событий конца 2000-х. Коронавирус ударил не только по нашему физическому состоянию, но и по нашему финансовому здоровью. Болезнь вынудила всех в той или иной степени освоить новые способы жизни и работы, и неважно, нравится нам это или нет.

Ещё до пандемии в мире рост спроса на нефть всё больше был связан с производством пластика, а не топлива. Это уже омрачало перспективы нефтеперерабатывающих предприятий в Европе и Северной Америке, которые сталкивались с растущей конкуренцией со стороны новых заводов на Ближнем Востоке и в Азии, ведь последние были более эффективными и имели выгодные долгосрочные соглашения на поставку нефти. Длительное падение спроса на чёрное золото ещё больше обострит эту конкуренцию, поскольку всё больше предприятий ищут рынки сбыта для излишков своей продукции.

Кроме того, каждый раз, когда цены на нефть будут расти, производители будут поспешно запускать свои бездействующие мощности, подрывая тем самым восстановление.

Как напоминает обозреватель Bloomberg, после падения цен на нефть в середине 1980-х годов потребовалось два десятилетия, чтобы цены вернулись к своим прежним уровням, а если учесть инфляцию, то возвращение к былым показателям заняло ещё больше времени. На этот раз ожидание может быть ещё более длительным, подытоживает Джулиан Ли.