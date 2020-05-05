Разумков назначил внеочередное заседание Рады на 7 мая

05.05.2020, 17:15, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания украинского парламента на 7 мая в 14.00. Об этом 5 мая проинформировал сайт Рады.

Разумков сообщил, що заседание созывается в связи с требованием 156 народных депутатов.

В повестку дня включено рассмотрение народными депутатами двух законопроектов: о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни №3376, а также о внесении изменений в закон “О защите населения от инфекционных болезней” №3380. В частности, законопроекты предусматривают изменения в части социальной защиты медиков и их обязательного государственного страхования на случай заражения или смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что 7 мая впервые сессия состоится по требованию оппозиции. По его словам, инициатором является фракция “Европейская солидарность”.