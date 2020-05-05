 

Разумков назначил внеочередное заседание Рады на 7 мая

05.05.2020, 17:15, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания украинского парламента на 7 мая в 14.00. Об этом 5 мая проинформировал сайт Рады.

Разумков сообщил, що заседание созывается в связи с требованием 156 народных депутатов.

В повестку дня включено рассмотрение народными депутатами двух законопроектов: о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни №3376, а также о внесении изменений в закон “О защите населения от инфекционных болезней” №3380. В частности, законопроекты предусматривают изменения в части социальной защиты медиков и их обязательного государственного страхования на случай заражения или смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что 7 мая впервые сессия состоится по требованию оппозиции. По его словам, инициатором является фракция “Европейская солидарность”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Названы возможные сроки открытия Греции и Турции для российских туристов

01.04 / На смартфоне iPhone X запустили Windows 10

16.04 / Телеведущие и актеры проведут для детей «Занятные чтения» сказок

28.04 / Мужчин предупредили об уязвимости перед коронавирусом

06.04 / Глава Еврокомиссии: ЕС после эпидемии необходим «план Маршалла»

07.04 / Грузия получает международную помощь в борьбе с COVID-19 

05.04 / Власти Москвы зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусом

20.04 / Виталий Калоев попросил жителей Осетии не нарушать самоизоляцию

07.04 / Сервис Zoom раскрывает адреса пользователей “Яндекса”

23.04 / Мнения: Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска