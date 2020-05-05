 

У западной разведки нет доказательств, что коронавирус распространился из китайской лаборатории – СМИ

05.05.2020, 17:15, Новости дня

У разведывательного альянса Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, нет доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился в результате утечки из Уханьского института вирусологии, сообщила 4 мая британская газета The Guardian со ссылкой на источники в разведке. 

Ничто не указывает на то, что утечка из лаборатории могла вызвать пандемию, подчеркнули собеседники издания.

По данным The Guardian, доклад австралийского таблоида Daily Telegraph о сокрытии Китаем данных о коронавирусе не был основан на отчете Five Eyes. 

Daily Telegraph принадлежит австралийскому и американскому медиамагнату Руперту Мердоку, в последние дни издание посвятило немало материалов уханьской лаборатории.

Источники The Guardian в разведке Австралии предполагают, что в публикациях были использованы общедоступные факты, в основном полученные из США. Один из собеседников издания считает, что “это был инструмент для создания контрнарратива и оказания давления на Китай”.

В британской разведке изданию сказали, что газета Daily Telegraph не использовала данные Five Eyes при написании материала. 

По данным двух источников CNN, альянс Five Eyes склоняется к версии, что коронавирус распространился с рынка морепродуктов в Ухани, а не из лаборатории. Вероятно, человек заразился в результате “естественного взаимодействия” с животными, сказал собеседник телеканала.

Еще один источник CNN отметил, что версия об утечке из лаборатории рассматривается, но пока нет никаких доказательств в ее пользу. Он добавил, что, вероятно, вспышка началась с рынка, но как вирус попал туда – пока неясно. 

3 мая Daily Telegraph опубликовала 15-страничное досье, в котором, среди прочего, говорилось, что власти Китая узнали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку как минимум на месяц раньше, чем уведомили мировое сообщество. Пекин, сказано в отчете, запрещал ученым исследовать новое заболевание, запугивал и преследовал тех, кто осмеливался о нем говорить. Утверждалось также, что правительство Австралии финансировало опасные опыты с летучими мышами, которые проводили китайские ученые. 

На версии, что утечка коронавируса произошла из лаборатории, настаивает руководство США, об этом заявляли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Помпео говорил, что существует “огромное количество” доказательств этой версии, однако не привел конкретных деталей. При этом 30 апреля разведывательное сообщество США опубликовало заявление, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован. 

Во Всемирной организации здравоохранения назвали спекулятивными заявления об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. В организации отметили, что пока не получили от правительства США “никаких конкретных данных о предполагаемом происхождении вируса”.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Китайские власти считают, что вирус распространился с уханьского рынка животных и морепродуктов “Хуанань”. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,6 млн человек, более 252,1 тыс. из них скончались, а 1,17 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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