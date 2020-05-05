Министр экономики Украины назвал систему ProZorro “абсолютно странной”

05.05.2020, 17:15, Новости дня

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о намерении реформировать систему государственных закупок ProZorro. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV 4 мая.

“Вопрос реформы ProZorro. На самом деле у нас система локализации не работает… Система абсолютно странная… Когда [заказы на] 660 млрд грн идут через ProZorro, в том числе госзакупки, а никакой приоритетности для украинских предприятий нет. Это важно, и это будет имплементировано”, – заявил Петрашко.

Система ProZorro работает в Украине с 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro.

Пресс-служба ProZorro в декабре 2019 года сообщала, что благодаря системе государство сэкономило около 100 млрд грн.