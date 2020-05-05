 

В Таджикистане снят с должности глава Минздрава

05.05.2020, 17:14, Новости дня

Министр здравоохранения Таджикистана Насим Олимзода 5 мая был снят с должности. В указе президента Таджикистана Эмомали Рахмона сказано, что Олимзода снят с должности “в связи с переходом на другую работу”.

Новым министром здравоохранения Таджикистана назначен 54-летний Джамолиддин Абдуллозода, директор медицинского центра “Истиклол” и профессор кафедры общей хирургии Таджикского государственного медицинского университета. 

Олимзода возглавил Минздрав Таджикистана в январе 2017 года – ранее он работал заместителем министра в том же ведомстве. Какая должность предложена бывшему министру здравоохранения, пока неизвестно.

Власти Таджикистана долгое время отрицали, что в стране есть заболевшие коронавирусом, и не вводили никаких карантинных ограничений. Однако 30 апреля, накануне визита в страну миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер Таджикистана объявил о первых 15 случаях заражения коронавирусом. За несколько дней в официальной статистике число зараженных выросло почти в 20 раз, до 293 человек. Умерли от коронавируса, по официальным данным, уже 5 человек.

Утром 5 мая в Таджикистане появилась информация, что самолет Gulfstream G-III, которым в том числе пользуется президент Таджикистана Эмомали Рахмон, улетел в Германию. Советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода заявил, что лайнер привез из Германии в Таджикистан груз гуманитарной помощи, а “сообщения об отъезде президента Таджикистана на лечение в Германию не соответствуют действительности”: 

“В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против “чумы века” и победить, представители таджикской оппозиции из-за рубежа распространяют ложь в социальных сетях, что якобы лидер нации, президент страны, болен и на самолете отправлен в Германию”, – заявил Рахмонзода. 

По его словам, Эмомали Рахмон находится на своем рабочем месте. 



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