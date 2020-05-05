Представлен 88-дюймовый телевизор LG OLED 8K

05.05.2020, 17:09, Разное

Компания из Южной Кореи LG выпустила один из самых больших и дорогих своих ТВ. Модель из серии Signature порадует покупателей 88-дюймовым дисплеем OLED разрешением 8K.

В LG сообщили, что у панели очень четкое изображение благодаря плотности пикселей, она в четыре раза больше, нежели у 4K-дисплеев. Телевизор оснащен подставкой ASD, поддержкой голосового ассистента, разъемом HDMI 2.1, который поддерживает 8K-разрешение.

Мощность лицевых динамиков флагманских телевизоров OLED LG не превышает 60 Вт, а новые процессоры Gen 3 Al занимаются обработкой картинки на дисплее. Также они способны улучшать ее качество и снижать уровень шума. Такие параметры позволят создать впечатление, будто владелец находится в кинотеатре. Помимо 88-дюймовой модификации южнокорейский технологический гигант выпустил на рынок и ТВ на 77 дюймов. Он будет продаваться по цене 23 430 американских долларов. Топ-вариант доступен за 34 676 долларов США. В продаже оба изобретения появятся уже в июне.

Ранее сообщалось о намерении корпорации выпустить недорогой смартфон Premier Pro Plus. Устройство получит чип MediaTek Helio P22, 2 Гб оперативной памяти, сдвоенную камеру и порт USB-C.