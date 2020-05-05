Бывший коллега Меган Маркл рассказал о ее несносном характере

05.05.2020, 17:09, Разное

Бывший коллега Меган Маркл поделился историей о совместном сотрудничестве с актрисой. Он заявил, что у жены принца Гарри несносный характер, а также странные привычки.

Корреспонденты Daily Mail побеседовали с бывшим коллегой Меган Маркл, работающим оператором в период съемок сериала Suits. Он считает, что актриса была очень высокомерна, груба и требовательна к другим людям.

Как оказалось, еще до встречи со своим супругом принцем Гарри Меган Маркл именовали “Принцессой”. Уже тогда она вела себя, как суперзвезда, хотела хорошего шампанского и заставляла режиссеров каждую сцену утверждать лично с ней. Также коллега сообщил, что актриса имеет странную привычку, заключающуюся в запрете снимать ее оголенные ноги. За время общей работы, которая продолжалась около 6 лет, он выяснил, что она просто имеет комплексы из-за шишек на ступнях.

Напомним, что еще в 2018 году Меган Маркл спровоцировала бурные дебаты. По утверждению СМИ, перед путешествием в Новую Зеландию герцогиня решилась на операцию по удалению шишек на ногах.