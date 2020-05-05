 

В России на 90 процентов упали продажи одежды

05.05.2020, 17:09, Разное

Оператор фискальных данных “Платформа ОФД” опубликовал торговую статистику по России. По имеющимся данным, в стране продажи одежды упали на 90%.
В настоящий момент в РФ действует режим карантина из-за пандемии коронавируса, а потому многие предприниматели были вынуждены временно закрыть свой бизнес. Наибольший убыток из-за этого несут те магазины, где осуществлялась торговля товарами непродовольственной группы, не входящими в перечень предметов первой необходимости. Среди таковых находится и текстильная продукция. Специалисты подвели итоги апреля, и констатировали, в этом месяце продажи одежды упали на 90%, о чём свидетельствуют цифры на кассовых чеках, которые сравнили с февральскими показателями.

В феврале средний чек покупки составлял 2816 рублей, а в апреле на 3 103 рубля больше. Что же касается Москвы, то в столице общий уровень падения чуть ниже, но и там он упал на 76%. Эти цифры подтверждают, что эпидемиологическая обстановка снизила доходы россиян на 56%.



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