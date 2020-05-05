 

Россияне увеличили расходы в праздники

05.05.2020, 17:06, Новости дня

Сумма повседневных расходов обычной российской семьи за неделю с 27 апреля по 3 мая выросла до 4,368 тысячи руб., подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".

В среднем было потрачено на 80 руб. больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года семейные расходы минувшей недели выросли на 239 руб. или на 5,8%. До праздников обычная семья тратила на повседневные товары 4,288 тысячи руб. в неделю.

Индекс самоизоляции в российских городах-миллионниках к полудню 1 мая составлял около 2. Такой же невысокий уровень был и в следующие два выходных. Индекс оценивает уровень самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 — "‎все сидят по домам").

В РФ режим самоизоляции действует до 11 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что он может быть продлен до июня, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

В апреле — до майских праздников — после ажиотажных закупок в марте россияне перешли в режим экономии и самоизоляции. Сумма повседневных еженедельных расходов в России снизилась в 2 раза, подсчитал "Ромир".

Обычная среднестатистическая семья за первые 7 дней апреля сократила расходы при покупке повседневных товаров на 3068 руб., или почти в 2 раза, до 3376 руб. по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года еженедельные расходы снизились на 904 руб., или на 21,1%. По сравнению со средним значением за последний год расходы прошлой недели снизились на 1151 руб., или 25,4%.

Расходы рассчитываются для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых по итогам исследования Romir Consumer Scan Panel. Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели. "Ромир" — эксклюзивный представитель международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в РФ и СНГ.



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