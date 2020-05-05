Сенаторы рекомендуют внедрять программу “Здоровый муниципалитет” на сельских территориях

05.05.2020, 17:06, Новости дня

Председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с труженикам социальной сферы села. Речь шла о реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. На этом мероприятии Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" представила проект оздоровления населения по месту жительства "Здоровый муниципалитет".

По итогам встречи органам госвласти рекомендовано внедрять практику использования передвижных подразделений медицинских организаций — амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, а также мобильных медицинских и социальных бригад в населенных пунктах с низким уровнем развития инфраструктуры.

Сенаторы порекомендовали также рассмотреть возможность внедрения программы "Здоровый муниципалитет".

Как отметила на встрече Валентина Матвиенко, важным инструментом повышения качества жизни на селе являются национальные проекты, в рамках которых создаются новые фельдшерско-акушерские пункты, мобильные медицинские комплексы, ремонтируются школы, спортивные и культурные объекты.

Должен быть минимум медицинских услуг, получать которые должен иметь право каждый гражданин, подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента.

Перед началом встречи сенаторы смогли ознакомиться с тем, как работает современная мобильная медицина. В частности, были продемонстрированы специальные комплексы, созданные на базе автомобилей ГАЗ и представленные Лигой здоровья нации совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований в рамках реализации проекта "Здоровый муниципалитет".