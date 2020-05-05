Бездомный добился от полиции розыска украденного iPhone за 80 тысяч

05.05.2020, 17:06, Новости дня

В Москве у бездомного украли дорогой мобильный телефон, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Потерпевший не смирился с подобным решением правоохранительных органов и на протяжении года добивался справедливости.

Инцидент произошел в июле 2019 года, сообщает "Комсомольская правда". 22-летний парень без определенного места жительства завтракал в одном из кафе Москвы на Зубовском бульваре. Вскоре он покинул место общественного питания, но вспомнил, что забыл свой телефон на столе. Вернувшись, парень обнаружил, что его гаджет украли.

Пострадавший обратился в полицию. По его словам, у него был "десятый" iPhone стоимостью 80 тысяч рублей. Через несколько дней местное отделение полиции вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Бездомный не согласился с таким итогом и написал заявления во все инстанции, в числе которых и прокуратура. В результате полиция все-таки возбудила уголовное дело о краже, осталось лишь найти украденный телефон.