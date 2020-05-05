Samsung выпустила за 350 долларов планшет Galaxy Tab S6 Lite со стилусом

05.05.2020, 16:53, Разное

Компания Samsung выпустила за 350 долларов планшет Galaxy Tab S6 Lite со стилусом. В настоящий момент данный гаджет продаётся только на территории США.

Южнокорейский производитель представил на рынке США новый планшет, основой которого является процессор Exynos 9610, имеющий восемь ядер. Работает он при поддержке 4 Гб оперативной памяти. Объём дискового пространства для установки приложений и хранения медиафайлов в бюджетном варианте составляет 64 Гб, а расширенная версия получила вдвое больше. При этом пользователь всегда имеет возможность увеличить память, установив флеш-карту формата MicroSD. За самый простой вариант Galaxy Tab S6 Lite компания просит 350 долларов, а расширенная модель оценивается на 80 долларов дороже. Кроме того, оба планшета идут в комплекте со стилусом.

Размер экрана гаждета достигает 10,4 дюйма, а сама передняя панель выполнена по технологии IPS. Разрешение дисплея составляет 2 000 точек на 1 200. Помимо всех основных портов расширения, новинка снабжена модулем Bluetooth 5.0 и стереофоническим звуком, а автономное время работы девайса превышает 13 часов. Такой заряд обеспечивает батарея на 7 040 мАч. На корпусе имеются две камеры на 8 и 5 Мп, а вес изделия не превышает 467 грамм.