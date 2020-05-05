Приматы и рукокрылые лучше остальных переносят алкоголь

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05.05.2020, 16:53, Разное

Анализ последовательностей гена ADH7 у 85 млекопитающих продемонстрировал, что лучше всего алкоголь могут перерабатывать рукокрылые и приматы. Активность переводящего этил в ацетальдегид различается у разных видов, в связи с чем сравнение алкоголизма у людей и животных может привести к получению ложных выводов.
Научные сотрудники Университета Калгари приняли решение узнать больше об умении разных млекопитающих перерабатывать этиловый спирт. Чем эта способность лучше развита, тем больше вещества может потреблять животное и не отравиться при этом. Для этого они выбрали материал по гену ADH7 для 85 видов разных созданий, включая хоботных, китообразных и грызунов. В работе исследователи из Канады обращали внимание на присутствие упомянутого гена и наличие в нем мутаций, которые могут мешать ему нормально функционировать. Учитывали представители Университета рацион питания животных. Чем больше плодов ест зверь, тем у него выше шанс столкнуться с этанолом в природе.

Ген ADH7 выявили у 79 из 85 животных: у белого носорога, лошадей, канадского бобра, морской свинки, дегу, парнокопытных, китообразных и прочих. Работающие гены ADH7 выявили у потребляющих нектар и фрукты рукокрылых и приматов. В это же время исследователи только частично подтвердили, что ген активен только у таких существ. Он, к примеру, работает и у насекомоядных, но может не пользоваться для нейтрализации алкоголя. У травоядных фермент отсутствует, что удивило исследователей, так как трава тоже является растительной едой, какой считаются и плоды. На основе этих данных эксперты сделали вывод: млекопитающие по-разному перерабатывают этил, нужно принимать во внимание их эволюцию и особенности экологии, потому как это важно помнить во время изучения алкоголизма у животных.

Ранее врач Йенс Бруун развеял популярные мифы, которые касаются алкогольных напитков.



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