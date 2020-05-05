Цена на нефть Brent выросла до 30 долларов за баррель

05.05.2020, 16:48, Новости дня

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года выросла выше 30 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Подобный показатель наблюдается впервые с 15 апреля, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 16.38 мск.

Утром 5 мая июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 6,88% – до 29,07 доллара за баррель.

Напомним, цены на нефть показали рост в день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.