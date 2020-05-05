 

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в организации убийства Шеремета

05.05.2020, 16:48, Новости дня

Киевский апелляционный суд оставил под арестом участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

«Постановление следственного судьи Печерского суда города Киева от 3 апреля 2020 года оставить без изменений», – сказал судья, передает ТАСС.

Печорский районный суд Киева продлил Антоненко арест до 1 июня.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.



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