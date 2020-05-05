 

The New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование об интересах и действиях России

05.05.2020, 16:45, Разное

…в Ливии, Сирии и ЦАР.

Восемь статей и видео газеты The New York Times получили награды Пулитцеровской премии в трех номинациях. Среди победителей, в частности, оказался материал о предполагаемом вмешательстве РФ в дела других стран, в числе которых Ливия, Сирия и Центральноафриканская республика.

Жюри также отметило материал издания об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии. Приз в главной номинации «За служение обществу» получили Anchorage Daily News и ProPublica — за расследование сексуальном насилии на Аляске.

В категории «Новостная фотография» победу одержало агентство Reuters за освещение акций протеста в Гонконге в 2019 году. Пулитцеровскую премию также присудили работам из областей, не связанных с журналистикой. Награды были вручены в таких номинациях, как публицистика, биография, поэзия, музыка и других.

Ежегодно победителей премии объявляют в Школе журналистики Колумбийского университета. Однако из-за пандемии коронавируса в этот раз мероприятие провели онлайн, на сайте оргкомитета.

«Нет никаких сомнений в том, что мы называем лауреатов Пулитцеровской премии в весьма нелегкий период времени. Как это ни парадоксально, но первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки пандемии испанского гриппа», — отметила представитель оргкомитета Дана Канеди (цитата по ТАСС).

Источник: Новая газета



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