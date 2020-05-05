Игра на раздевание и неожиданные признания: Мила Кунис и Эштон Катчер приняли участие в шоу Джимми Фэллона

05.05.2020, 16:42, Разное

Мила Кунис и Эштон Катчер как и все жители Калифорнии находятся на карантине. Вместе с ними дома “заперты” и их дети: 5-летняя Уайетт и 3-летний Димитрий. Когда Джимми поинтересовался, как у супругов дела, те раскрыли свой секретный способ, который помогает им выделять в день хотя бы полчаса на себя.

Есть одна вещь, которую мы придумали и которая нам кажется очень хорошей идеей. Мы составили расписание для всех наших друзей: каждый день они по 20 минут общаются в Zoom с нашими детьми. Мы сказали им: “Научите наших детей чему-нибудь!”. Это может быть что угодно: создание композиций из цветов, архитектура, да что хотите! Нам это дает 20 минут свободы от родительских обязанностей, а им возможность пообщаться с другими людьми,

– рассказывает Мила.

Особенно это нравится тем, кто живет сейчас по одному. Они без пары, они дома, им одиноко, им нечего делать, у них нет детей, которые бы мешались под ногами целый день, так что у них совершенно точно есть 20 или 30 свободных минут в день. И наши дети могут вписаться в их расписание. У них уже был один урок по архитектуре, урок о том, что такое возобновляемые источники энергии, ещё их учили, как печь печенье и как делать композиции из цветов,

– добавил Эштон.

Впрочем, во время записи шоу детей развлекали совсем не друзья пары. Полчаса спокойствия обеспечил iPad и упаковка крекеров.

Не обошла стороной Милу и Эштона традиционная игра Фэллона Voice Swap, во время которой Джимми задает вопрос одному герою эпизода, а второй, притворяясь первым, отвечает за него ведущему. Так, Фэллон поинтересовался у Катчера, чем он планирует заняться, когда закончится карантин. Отвечала за Эштона Мила:

Мое самое любимое занятие – гулять голым по улице. (В этот момент Эштон снял футболку.) волосы на моей груди похожи на сигнал, которым вызывают Бэтмена. Да-да, у меня тут самый настоящий Бэт-сигнал, и я даже не знаю, почему он там.