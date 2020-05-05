Опубликованы фотографии смартфона LG Velvet

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05.05.2020, 16:33, Новости дня

Новый смартфон Velvet официально появится в продаже с 15 мая, тогда как до настоящего времени скрыты данные о стоимости аппарата.

Пользователи уже могут рассмотреть данный аппарат на официальных снимках. В частности, инсайдеры выдали ложную информацию о дизайне, так как боковые рамки оказались недостаточно тонкими, несмотря на ожидания. Вместе с тем изогнутые края экрана придают устройству более уникальный вид.

Говорить о радикальном отличии новинки по внешнему виду от предшественников сложно, так как никаких серьезных перемен в стилистике не отмечено. В числе достоинств данного аппарата можно указать применение повышенной защиты от попадания влаги и пыли, а также применение военного стандарта защиты MIL-STD-810.



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