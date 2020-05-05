Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах

05.05.2020, 16:33, Новости дня

В Сети опубликовали свежие данные о новом смартфоне Lenovo, который относится к категории геймерских устройств.

В частности, ранее уже демонстрировались ролики, на которых можно было частично рассмотреть вероятный дизайн смартфона. Кроме того, особое внимание привлекает механизм выдвижной камеры, которая располагается с задней части, а не в верхней поверхности устройства. Пока модель предложена под кодовым обозначением L79031.

Разработчики активно умалчивают любые подробности о данном аппарате, однако в Сети уже публиковались достоинства смартфона, который имеет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865 и сдвоенную основную камеру на 64+16 мегапикселей. Остальные параметры устройства пока скрыты.