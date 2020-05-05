Скандалы: Спасти офшоры и олигархов

05.05.2020, 16:30, Разное

Большинство системообразующих компаний России связаны с крупнейшими бизнесменами и госструктурами

Большинство компаний, которые правительство РФ считает системообразующими и которым хочет предоставить поддержку в размере до 1 трлн рублей, связаны с государством или с богатейшими бизнесменами России, входящими в список Forbes. Также среди них есть организации, чья корпоративная структура непрозрачна и уходит в низконалоговые и офшорные юрисдикции. Участники волонтерского проекта RAVEN сделали такой вывод, проанализировав список системообразующих организаций. В частности, государство решило поддержать компании, которые уже привлекали к ответственности за коррупцию, а также организации, признанные недействующими. Во всем мире для подобных компаний существуют ограничения, и они вряд ли могли бы претендовать на господдержку, отмечают в RAVEN.

Кто решает, какие компании поддержать

В начале марта российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, одна из задач которой — разобраться, в какой поддержке во время кризиса нуждаются системообразующие для экономики страны предприятия. В первоначальном списке системообразующих организаций, который был опубликован 2 апреля, оказалось 246 компаний, но очень быстро он был расширен до 646. На прошлой неделе по инициативе Минэкономразвития появилось еще одно обновление — теперь в перечне более 1,1 тыс. системообразующих организаций. По данным Минэкономразвития, чтобы попасть в список системообразующих, организация должна отвечать нескольким критериям, в том числе по выручке и по количеству персонала. Показатели зависят от отрасли, например, для металлургических компаний Минпромторг установил достаточно высокие критерии: выручка не менее 100 млрд рублей, количество сотрудников — не менее 3,5 тыс. человек.

Ранее руководитель правительственной комиссии, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что на поддержку системообразующих организаций может быть потрачен 1 трлн рублей.

При этом, как говорится в проекте постановления правительства РФ «О мерах поддержки системообразующих организаций», который оказался в распоряжении РБК, для получения господдержки, компаниям нужно будет выполнить несколько условий. В том числе речь идет о раскрытии бенефициаров и вообще всех данных о компании — даже тех, которые относятся к коммерческой тайне. Кроме того, из текста проекта постановления следует, что власти не намерены поддерживать компании с иностранным участием. Итоговое решение о предоставлении господдержки остается за правительственной комиссией. Пока официальных комментариев по поводу этого документа нет.

Связи с государством и олигархами

Волонтерский проект RAVEN проанализировал 646 компаний, которые были включены в список системообразующих по данным на начало апреля. «Характерной чертой апрельского списка системообразующих компаний можно назвать преобладание в нем двух групп предприятий. В первую входят компании, прямо или косвенно контролируемые государством (госкомпаниями), таких организаций 221 (34%). Во вторую группу входят бизнес-структуры, принадлежащие частным финансово-промышленным группам, связанным с властью. Таких организаций — не менее 30%», — говорит участник проекта RAVEN, замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

RAVEN описывает несколько вариантов связей 221 системообразующей компании с государством: госструктуры либо являются учредителями (акционерами) компаний, либо владеют долями в них. Также встречаются случаи, когда государство является совладельцем учредителя системообразующей компании или доля в такой компании находится в залоге в государственном банке.

К государству имеют прямое отношение «Роснефть», «Газпром» и РЖД, Росатом, структуры «Ростеха» и «Роскосмоса», а также Мосводоканал и водоканал Санкт-Петербурга, ФГУП Росморпорт, Главное управление обустройства войск и Курчатовский институт. Кроме того, 27 компаний имеют «золотую акцию» государства (акция, которая дает ее владельцу — как правило, государству — особые права в управлении акционерным обществом по сравнению с другими акционерами — прим. ред.). Среди них «Русгидро», аэропорт Шереметьево, «Транснефть», «Гознак».

Компании, попавшие в список системообразующих, активно сотрудничают с государством.

В прошлом году объем госконтрактов, которые они получили, составил 1,6 трлн рублей. Существенную часть из этой суммы — 301 млрд рублей — получило ПАО «Мостотрест». Также госзакупки, например, получала компания ООО «Главная линия», которая занимается поставками для Минобороны и связана с Евгением Пригожиным. Ранее «Фонтанка» сообщала, что телефон, указанный при регистрации компании «Главная линия», совпадал с телефоном компании «Конкорд М», владельцем которой является Евгений Пригожин.

Среди системообразующих компаний, близких крупным финансово-промышленным группам, удалось обнаружить как минимум пять компаний, связанных с Алишером Усмановым: холдинг «Металлоинвест», Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, АО «Уральская сталь», Оскольский электрометаллургический комбинат. Также получат поддержку компании, близкие Искандеру Махмудову, в том числе Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Трансмашхолдинг, «Уралэлектромедь», Учалинский ГОК, Тверской вагоностроительный завод. Кроме того, в списке есть компании, связанные с Дмитрием Пумпянским, например, Трубная металлургическая компания, Северский трубный завод, Волжский трубный завод, «Тагмет».

Кроме того, в первоначальный список системообразующих предприятий был включен уральский «Сима-ленд» Андрея Симановского — предприятие, специализирующееся на продаже вещей из Китая. Эта компания известна своими патриотическими корпоративными традициями: рабочее утро в компании начинается с гимна РФ и с зарядки. В актуализированном списке системообразующих организаций этой компании нет.

Коррупция, банкротства и санкции

В семи случаях системообразующие компании привлекались к административной ответственности за незаконное вознаграждение: от имени этих компаний совершался подкуп. Это относится, в частности, к АО «Воркутауголь», ООО «РесурсТранс», АО «Автомобильный завод „Урал“», ООО «Агроторг», ООО «Альбион-2002», ООО «ЭПАМ Систэмз».

В RAVEN также обратили внимание на крайне низкое качество проработки списка компаний в правительстве: в нем оказались недействующие, ликвидируемые компании или даже компании, названия которых невозможно найти в Едином государственном реестре юридических лиц.

Так, согласно данным мониторинга, девять компаний, которые попали в список системообразующих, признаны недействующими. Это ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто», ОАО «Первая грузовая компания», АО «Моссельпром», ЗАО «Ставропольский бройлер», ПАО «Русский Лосось», ОАО «Русуглемаш», АО «Связной Логистика», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», ФГУП «Почта России». По всей видимости, идет речь о том, что неправильно была указана организационно-правовая форма юридических лиц, либо в правительстве не уследили за преобразованием юридических лиц (например, «Почта России» из ФГУП превратилась в АО). Еще восемь компаний подавали сообщения о банкротстве, а три — находятся в процессе ликвидации: ЗАО «Торговый дом „Талина“», ОАО «Кондопога», ПАО «Мотовилихинские заводы».

Еще 25 компаний находятся в санкционных списках США. Например, «Роснефть», «Ростех», оборонное предприятие «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, а также АО «Русский алюминий».

«Во всем мире существуют ограничения для таких компаний»

«Разумным было бы не включать в список господдержки, как минимум, компании, чья корпоративная структура непрозрачна и уходит в низконалоговые и офшорные юрисдикции, и компании, привлеченные к ответственности за коррупционные преступления и правонарушения», — считает Илья Шуманов.

В качестве примеров компаний, связанных с офшорами, он назвал АО «Минудобрения» (Кипр), НЛМК (Кипр), ПАО «Акрон» (Люксембург), «Ярославский бройлер» (США).

Шуманов подчеркивает, что «во всем мире существуют значительные ограничения для таких компаний и часто они не могут рассчитывать на государственную поддержку». В то же время в российском списке системообразующих организаций найти примеры таких компаний достаточно легко.

Мария Плюснина