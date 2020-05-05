Ученые: К 2050 году ледяной щит Арктики может полностью растаять

05.05.2020, 16:30, Разное

Климатологи из Германии в ходе исследования установили, что к 2050 году Арктика может полностью лишиться ледяного щита. К этому приведут перемены климата, оказывающие сильное воздействие на регион Северного Ледовитого океана, такая информация появилась на портале Geophysical Research Letters.

Ситуацию можно, если не предотвратить полностью, то замедлить, но для этого необходимо снизить количество выбросов парниковых газов, усиливающих глобальное потепление. Специалисты рассмотрели множество вариантов, но все они показывали, что летом лед в Арктике будет таять, а зимой его прирост окажется незначительным. Спустя 30 лет ледяной щит исчезнет полностью.

Наибольшее влияние это окажет на фауну Арктики, поскольку там обитает множество различных видов животных, например, белые медведи и тюлени. Кроме того, повысится средняя температура, из-за чего могут исчезнуть некоторые растения, являющиеся кормом для местных зверей.