 

Ученые: К 2050 году ледяной щит Арктики может полностью растаять

05.05.2020, 16:30, Разное

Климатологи из Германии в ходе исследования установили, что к 2050 году Арктика может полностью лишиться ледяного щита. К этому приведут перемены климата, оказывающие сильное воздействие на регион Северного Ледовитого океана, такая информация появилась на портале Geophysical Research Letters.
Ситуацию можно, если не предотвратить полностью, то замедлить, но для этого необходимо снизить количество выбросов парниковых газов, усиливающих глобальное потепление. Специалисты рассмотрели множество вариантов, но все они показывали, что летом лед в Арктике будет таять, а зимой его прирост окажется незначительным. Спустя 30 лет ледяной щит исчезнет полностью.

Наибольшее влияние это окажет на фауну Арктики, поскольку там обитает множество различных видов животных, например, белые медведи и тюлени. Кроме того, повысится средняя температура, из-за чего могут исчезнуть некоторые растения, являющиеся кормом для местных зверей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Мнение: Источник энергии

25.04 / Российские НКО объединяются для борьбы с коронавирусом

30.03 / Смартфон Honor 30 может выйти с камерой на 50 Мп

31.03 / Мнение: Сделать то, что мы делаем всегда – победить

06.04 / Россиянин чуть не умер после обычного похода в туалет

14.04 / Мнение: Ценовое двоевластие

28.04 / Мнение: Когда же нам присвоят номера

28.04 / Мнение: ОАЭ запустили сценарий с разделом Йемена

14.04 / В Подмосковье мужчина с ножом ограбил магазин

19.04 / Путин рассказал о новых мерах борьбы с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска