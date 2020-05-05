На Украине изъяли партию кокаина стоимостью 8 млн долларов

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05.05.2020, 16:30, Новости дня

В порту Южный Одесской области СБУ изъяло партию кокаина весом в 53 кг, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«СБУ изъяла партию кокаина в размере 53,4 килограмма из одной из стран Южной Америки в порту Южный Одесской области», – сообщили в СБУ, передает ТАСС.

Стоимость партии на черном рынке составляет свыше 8 млн долларов, уточнили в ведомстве.

Наркотики нашли при осмотре грузового контейнера с бананами.

«45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества «товара» отправители маркировали пакеты «фирменным знаком» – изображением миньона (персонаж американского мультфильма – прим. ВЗГЛЯД), что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов», – пояснили в СБУ.

Следователи устанавливают причастных к поставкам наркотиков.

В ноябре 2019 года украинские пограничники обнаружили 374 кг героина в грузовом автомобиле, направлявшемся в Словакию.



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