 

Sony открыла предзаказ на смартфон Sony Xperia 10 II в Европе

05.05.2020, 16:30, Разное

Разработчики из Sony заявили о старте предзаказов на смартфоны Xperia 10 II на европейских рынках. Как известно, анонс состоялся еще 3 месяца назад практически сразу после официального заявления об отмене выставки MWC 2020.
Появлялась информация, что дебют девайса состоится лишь в середине июня, однако Sony Xperia 10 II доступен для предварительного заказа для британских и других европейских покупателей. Что касается розничных продаж, то они начнутся немного позже. Смартфон появится в белой и черной расцветках, а стоимость составит 369 евро. В РФ данная модель пока недоступна.

Смартфона оснащен 6,0-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2520 х 1080 точек), защитным стеклом Gorilla Glass 6, тройной камерой с главным датчиком на 12 Мп, разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Аппаратной основой является процессор Snapdragon 665, количество оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 128 Гб соответственно, операционная система – Android 10.



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