Гонка за вакциной от коронавируса: главные кандидаты

05.05.2020, 16:19, Новости дня

ВАШИНГТОН – В гонке за вакциной, призванной положить конец глобальной пандемии COVID-19, восемь участников вырвались вперед.

Восемь кандидатных вакцин испытываются на людях в клиниках Китая, США, Великобритании и Германии. Помимо них, еще по меньшей мере 94 находятся на разных стадиях разработки.

Администрация Трампа хочет иметь в наличии миллионы доз до конца года, но эксперты предупреждают, что беспрецедентная скорость, возможно, будет достигнута за счет обхода мер безопасности, и нет гарантии, что какая-то из кандидатных вакцин окажется эффективной.

«Меня беспокоит, что мы не узнаем ответов на ключевые вопросы, касающиеся безопасности и эффективности, если планируем получить вакцину так быстро», – говорит Пол Оффит, директор образовательного центра по вакцинам в детской больнице Филадельфии.

Восемь кандидатных вакцин делятся на три категории.

Первую категорию можно назвать классическим методом: инъекция убитой версии вируса для мобилизации иммунной системы пациента. Три независимых группы китайских исследователей тестируют инактивированные вакцины.

Второй метод использует один вирус для борьбы с другим.

Независимо от того, какое заболевание он вызывает – COVID-19, лихорадку Эбола или обычную простуду, – сам по себе вирус – это лишь оболочка, содержащая инструкции по созданию новых копий этого вируса.

В этой новой стратегии разработки вакцин ученые удаляют инструкции из одного вируса и подменяют их инструкциями по созданию лишь части коронавируса.

Введение модифицированного вируса не вызывает болезни. Вирус заражает некоторые клетки пациента, но вместо копий опасного вируса эти клетки производят лишь ту самую часть коронавируса. Иммунная система пациента реагирует на белок коронавируса и может справляться с незваным гостем позже.

Этот подход используют две группы ученых из Китая и Великобритании.

Третья стратегия исключает посредника. Вместо того чтобы доставлять инструкции через вирус, исследователи вводят генетический код элемента коронавируса напрямую пациенту в виде ДНК или РНК.

Две группы работают над созданием РНК-вакцин, еще одна пытается разработать ДНК-вакцину.

Новые методы являются более быстрыми и гибкими, говорит глава отдела разработки вакцин биологической защиты в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний Кимберли Тейлор.

«Они очень хороши для пандемических платформ, потому что обычно создаются по принципу "включай и работай". Их можно очень быстро произвести и быстро доставить в клиники», – поясняет она.

У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.

«Мы не будем класть все яйца в одну корзину, – говорит заместитель директора Вакцинного центра Университета Эмори Уолтер Оренстейн. – Разные группы смотрят, что будет работать, а что, возможно, не будет».