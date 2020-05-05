 

ФРГ объявила в розыск офицера российского ГРУ за хакерскую атаку на Бундестаг

05.05.2020, 16:19, Новости дня

Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Атака была совершена хакерами весной 2015 года, полученные в результате нее документы были выложены на сайт WikiLeaks.

Подозреваемый – 29-летний Дмитрий Бадин. Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Предположительно он является служащим войсковой части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.

Она известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.

Прокуратура связывает Бадина с хакерской группировкой Fancу Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Газета утверждает, что немецким спецслужбам удалось выявить личность ещё одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывается.

  • Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к не менее чем 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.
  • Переписка штаба Демократической партии США и WADA также попала на WikiLeaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ожидает суда по экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже и одно – в заговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.
  • Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.

  • Радио «Свобода»

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