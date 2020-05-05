Эксперты ВОЗ не приедут в Туркменистан: власти отменили приглашение

05.05.2020, 16:18, Новости дня

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/WHO) не приедут в Туркменистан на этой неделе, сообщает туркменская служба Радио Свобода. По словам экспертов, власти страны отменили приглашение для представителей миссии.

Миссия ВОЗ сейчас находится в Таджикистане, где накануне ее визита, 30 апреля, власти официально подтвердили наличие заболевших COVID-19. Власти Туркменистана официально пока о случаях заболевания не сообщали и отрицают, что коронавирус в стране есть. При этом в Туркменистане есть ограничения на передвижения по стране, а для посадки на поезда и междугородние автобусы требуют сдать анализы.

Эксперты ВОЗ собирались также посетить больницы в Туркменистане. Однако этого визита не будет. Вместо этого инспекцию совершила представитель ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска: она побывала в карантинных учреждениях в городах Туркменабад (бывший Чарджоу) и Туркменбаши (бывший Красноводск). По итогам поездки Карвовска заявила РИА Новости, что “с самых первых сообщений о новом вирусе Ашхабад начал работу с принятия решений на самом высоком уровне, чтобы не допустить проникновения вируса на свою территорию, а правительство и министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с полной ответственностью ведут эту работу”.

В то же время правозащитники Amnesty International незадолго до визита экспертов ВОЗ заявили, что власти Туркменистана намеренно принижают серьезность пандемии и пропагандируют неэффективные меры лечения. В частности, президент Гурбангулы Бердымухамедов, по их утверждению, запретил упоминать COVID-19 и посоветовал сжигать листья растения гармала, чтобы избавиться от болезни.