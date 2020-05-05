Лукашенко предложил показать россиянам на 9 мая парад Победы в Минске. Но им покажут победу над Германией в хоккей

05.05.2020, 16:18, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению, сообщает агентство “БелТа”.

“Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья”, – сказал Лукашенко.

Перед этим Лукашенко пригласил на парад в Минске глав других стран, “хотя бы бывшего Советского Союза”, и выразил надежду, что “хоть кто-то приедет”, несмотря на пандемию коронавируса.

“Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар, где старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это сама пострадавшая республика – живой памятник той жестокой войне”, – заявил Лукашенко.

Ранее глава Беларуси заявил, что не будет отменять праздничный военный парад к 9 мая из-за эпидемии коронавируса, так как это мероприятие имеет глубокое “идеологическое и эмоциональное значение”. Лукашенко также выразил уверенность, что участие в параде множества людей никак не отразится на их здоровье.

Власти России, наоборот, объявили о переносе на неопределенный срок военного парада и других мероприятий в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, которые должны были пройти 9 мая. Акция “Бессмертный полк”, которая также должна была пройти в рамках парада на Красной площади, будет проведена онлайн в виде виртуального шествия, заявили ее организаторы.

Уже известно, что россиянам 9 мая, перед обращением президента Владимира Путина, ​покажут на канале “Матч ТВ” повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В нем Россия победила Германию на последних минутах овертайма со счетом 4-3.