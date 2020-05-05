 

У берегов Японии найдена необычная «ползущая» пирамида

05.05.2020, 16:09, Разное

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг вновь пояснил о сенсационном открытии. Исследователь необъяснимых и паранормальных явлений заявил, что при изучении спутниковых изображений прибрежных вод Японии обратил внимание на большую пирамиду, которая буквально «ползла» по дну океана.
Как известно, Уоринг очень часто рассказывает интернет-пользователям о своих находках и открытиях. Более того, в последнее время он обращает внимание не только на доказательства существования инопланетян, но и на анализ различных спутниковых снимков Земли. На этот раз фотографии сделаны у берегов Японии: Уоринг предложил обратить внимание на пирамиду больших размеров, которая буквально «ползет» по дну океана. Эксперт предположил, что размеры объекта могут составлять 650 х 20 километров.

Что касается природы происхождения, то она явно неземная, подчеркнул уфолог. Возможно, речь идёт о космическом корабле инопланетян, который продолжает своё движение даже на дне океана. Уоринг считает важным исследование подводных НЛО, но в то же время добавляет, что секретные службы никогда не поделятся подобной информацией, так как такие данные лучше скрывать от обычных людей.



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