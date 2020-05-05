 

Экс-супруг Лолиты Милявской сразу после развода завёл новую семью

05.05.2020, 16:09, Разное

Экс-супруг Лолиты Милявской опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о своей нынешней жизни. Как оказалось, Дмитрий Иванов сразу после развода со звездой отечественного шоу-бизнеса завёл новую семью.
В настоящий момент многие россияне находятся в режиме самоизоляции, стараясь не покидать своих жилищ. Бывший муж знаменитости также коротает дни в домашней обстановке, но его досуг увлекателен и разнообразен, поскольку он живёт не один. Как оказалось, тренер по сквошу уже завёл новую семью, хотя окончательный развод был оформлен не так давно. Новой избранницей бизнесмена стала Ольга Кулиева, и именно с ней, а также с её дочерью и своей наследницей, он проводит время, играя в настольный игры. Хозяин микроблога отметил, для того, чтобы хорошо проводить время дома, нужно сложить несколько факторов, и главным является семья. Судя по всему, Дмитрий Иванов уже не переживает из-за развода с исполнительницей, с которой прожил несколько лет.

Подписчики спортсмена положительно отреагировали на перемены в его жизни. Многие поспешили поздравить его и пожелали крепкого семейного счастья. Отдельные же напомнили тренеру о бывшей супруге, указав, в компании сверстницы тот смотрится более органично.



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