Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по Донбассу

05.05.2020, 15:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая подписал указ, которым утвердил состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает сайт главы государства.

Возглавлять украинскую делегацию будет бывший президент Украины Леонид Кучма, что “должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций”.

Также в состав делегации вошли: вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нардеп от “Слуги народа” Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики нардеп от “Слуги народа” Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов нардеп от “Слуги народа” Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Отмечается, что глава украинской делегации и его первый заместитель смогут привлекать к работе в делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.