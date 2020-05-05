 

Премьер Новой Зеландии заявила, что страна еще долго не откроет границы для иностранцев

05.05.2020, 15:54, Новости дня

Границы Новой Зеландии еще долго будут закрыты для иностранных туристов. Как сообщает New Zealand Herald, об этом 5 мая заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она призвала бизнес, ориентированный на туристов, не рассчитывать на скорое снятие ограничений.

Как отмечает издание, обсуждение смягчения карантина происходит на фоне снижения случаев заражения коронавирусом: в стране второй день подряд не фиксируется ни одного нового заболевшего. Однако Ардерн считает, что говорить о снятии локдауна еще слишком рано. 

27 апреля власти Новой Зеландии объявили о преодолении эпидемии коронавируса. В течение недели перед этим в стране фиксировалось менее 10 новых случаев ежедневно. В связи с улучшением эпидемической ситуации с 28 апреля в Новой Зеландии карантин был ослаблен с максимального, четвертого, уровня до третьего.

На сайте министерства здравоохранения страны сообщается, что по состоянию на 5 мая в Новой Зеландии подтверждено 1486 случаев заражения коронавирусом, 20 заболевших скончались, 1302 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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