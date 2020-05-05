 

США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19

05.05.2020, 15:54, Новости дня

США увеличили Украине помощь на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook 4 мая сообщило посольство Украины в США.

Финансирование было увеличено до $14,5 млн.

“США расширили помощь Украине в борьбе с COVID-19. В частности, $12,1 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)”, – говорится в сообщении.

Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению COVID-19.

В посольстве отметили, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая общины, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

Также выделяется $2,4 млн гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе “Migration and Refugee Assistance”) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

США розширюють допомогу Україні у боротьбі з #COVID19Зокрема, 12,1 млн. дол. у вигляді медичної допомоги та…

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Esmaspäev, 4. mai 2020

В конце марта сообщалось, что правительство США выделило Украине $1,2 млн в качестве медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,6 млн человек, более 251,8 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрируют на следующей неделе

27.03 / МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита

05.05 / Киевский суд заочно арестовал Януковича

26.03 / Силы международной коалиции покинули военную базу под иракским Мосулом

02.05 / Хоккей. Андрей Скабелка возглавил ярославский “Локомотив”

21.04 / Китай усомнился в источниках информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

28.04 / Индийские ученые нашли 10 типов нового коронавируса

17.04 / Эксперты оценили план Трампа по выходу США из карантина

26.03 / В Италии медсестра заболела COVID-19 и покончила с собой, думая, что заразила коронавирусом других

28.03 / Аваков: У нас хороший президент, и премьер-министр не дурак. Не бойтесь переворота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска