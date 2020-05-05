США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19

05.05.2020, 15:54, Новости дня

США увеличили Украине помощь на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook 4 мая сообщило посольство Украины в США.

Финансирование было увеличено до $14,5 млн.

“США расширили помощь Украине в борьбе с COVID-19. В частности, $12,1 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)”, – говорится в сообщении.

Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению COVID-19.

В посольстве отметили, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая общины, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

Также выделяется $2,4 млн гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе “Migration and Refugee Assistance”) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

В конце марта сообщалось, что правительство США выделило Украине $1,2 млн в качестве медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,6 млн человек, более 251,8 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.