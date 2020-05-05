В Сети стала доступной веб-версия музыкального сервиса Apple Music

05.05.2020, 15:53, Разное

Представители “яблочного” бренда рассказали пользователям музыкального сервиса Apple Music о том, что в Сети теперь доступна его веб-версия. С сегодняшнего дня достаточно оплатить подписку, чтобы подключаться к нему с любого устройства.

Те, кто активно используют на протяжении долгого времени мобильное приложение Apple Music, теперь могут расширить перечень гаджетов, при помощи которых можно получить к нему доступ, поскольку у музыкального сервиса недавно появилась веб-версия. При осуществлении синхронизации с учётной записью, пользователи могут получать доступ к музыке даже при помощи персонального компьютера. При этом для них окажется доступен весь привычный функционал, в том числе и сохранённые плей-листы и тематические папки. В этот список недавно добавили ещё две категории, специально для жителей РФ — это “Русский хип-хоп” и “Кириллица”.

В настоящий момент музыкальная база состоит из 60 млн песен в разных жанрах. Она доступна для жителей 167 стран мира. Российские пользователи могут оформить подписку на месяц за 169 рублей в индивидуальном порядке или семейный вариант за 269 рублей. Кроме того, за 1 690 рублей можно оформить годовой доступ, а для студентов действует особое предложение за 75 рублей.