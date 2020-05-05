Лев Лещенко предложил спеть «День Победы» на различных языках

05.05.2020, 15:53, Разное

Российский исполнитель Лев Лещенко выступил с предложением принять участие в мероприятии «День Победы на разных языках», посвященному 9 мая. Также он призвал спеть «День Победы» на разных языках.

Из-за пандемии коронавируса в РФ все массовые мероприятии пришлось отменить или перенести, в том числе и празднование победы СССР во Второй мировой войне. Жителям страны предложили вместо этого отметить торжество в онлайн-режиме. В частности, они могут спеть известную композицию «День Победы» в собственном доме.

Как выразился знаменитый эстрадный певец Лев Лещенко, Союз победил в войне благодаря населению всех республик. Принимая во внимание данный фактор, отечественный артист предложил спеть праздничную композицию на всех родных языках. На портале pobeda-2020.ru, начиная с 8 мая, запустится площадка с текстом этой песни на разных языках, всего пользователи смогут ознакомиться с сотней ее переводов. Любой желающий также имеет возможность записать собственный вариант композиции, опубликовать его в интернете и принять участие в конкурсе.