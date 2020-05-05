 

В Либерии из-за оползня погибли 45 шахтеров

05.05.2020, 15:53, Разное

В северо-западной части Либерии в результате оползней погибли десятки человек. По данным спасателей, лишились жизни 45 шахтеров.
Трупы шахтеров нашли ранним утром 5 мая на двух рудниках в населенных пунктах Бамгома и Массакпа. Из-под завалов их извлекли сотрудники спасательных служб. Погибшие занимались нелегальной добычей полезных ископаемых в регионе Гранд-Кейп-Маунт, который богат золотом. В МВД Либерии уже подтвердили смерть шахтеров, началось расследование этого происшествия.

В апреле в итоге схода оползня в западной части Кении погибли больше десяти человек. К этому привел сильный дождь, последующие ливни и грязь усложняли работу спасателям в поиске пропавших без вести людей.

Ранее во время раскопок в Египте археологи раскопали гробницу с уходящей под землю 28-метровой шахтой. В дальнейшем ее хотят открыть для туристов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Факторы риска заражения COVID-19 среди онкологических пациентов

23.04 / В одни ворота

15.04 / Дэвид Бекхэм нарушил режим самоизоляции ради своего 70-летнего фаната

01.04 / Мнение: Пацакизация России

27.03 / Медики планируют обучать собак для вынюхивания людей с коронавирусом

21.04 / Эксперты рассказали, ожидать ли в России дефицита гречки

28.03 / Медики: Стакан черного чая с сахаром может избавить от головной боли

08.04 / В Кремле анонсировали очередное телеобращение Владимира Путина

13.04 / Мнение: Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

15.04 / Федор Бондарчук призвал москвичей меньше передвигаться по городу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска