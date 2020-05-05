В Либерии из-за оползня погибли 45 шахтеров

05.05.2020, 15:53, Разное

В северо-западной части Либерии в результате оползней погибли десятки человек. По данным спасателей, лишились жизни 45 шахтеров.

Трупы шахтеров нашли ранним утром 5 мая на двух рудниках в населенных пунктах Бамгома и Массакпа. Из-под завалов их извлекли сотрудники спасательных служб. Погибшие занимались нелегальной добычей полезных ископаемых в регионе Гранд-Кейп-Маунт, который богат золотом. В МВД Либерии уже подтвердили смерть шахтеров, началось расследование этого происшествия.

В апреле в итоге схода оползня в западной части Кении погибли больше десяти человек. К этому привел сильный дождь, последующие ливни и грязь усложняли работу спасателям в поиске пропавших без вести людей.

Ранее во время раскопок в Египте археологи раскопали гробницу с уходящей под землю 28-метровой шахтой. В дальнейшем ее хотят открыть для туристов.