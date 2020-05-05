Изменение графика питания на выходных увеличивает риск ожирения

05.05.2020, 15:50, Разное

Ученые из Барселонского университета обнаружили связь между изменением времени приема пищи на выходных и риском ожирения. Результаты исследования опубликованы в Nutrients.

Авторы проанализировали связь между индексом массы тела (ИМТ) и нарушением режима питания в выходные по сравнению с остальными днями. Этот новы маркер, который ученые назвали «пищевым джетлагом», объединяет сдвиг приемов пищи – завтрака, обеда и ужина – во время уикенда на более позднее время.

В исследовании приняли участие 1106 молодых испанцев и мексиканцев в возрасте от 18 до 22 лет. Были изучены такие независимые факторы, как качество питания, уровень физической активности, «социальный джетлаг» (разница во времени отхода ко сну в выходные и рабочие дни) и хронотип (естественная предрасположенность к определенному графику сна).

«Наши результаты показывают, что изменение времени трехразового питания в выходные дни связано с ожирением. Наибольшее влияние на ИМТ может оказывать разница в графике приема пищи в 3,5 часа. После этого риск ожирения возрастает: по нашим наблюдениям, при задержке приема пищи в 3,5 часов ИМТ увеличивался на 1,3 кг/м²», – рассказала Мария Фернанда Зерон Руджерио (María Fernanda Zerón Rugerio), соавтор исследования.

Ученые полагают, что связь между изменением времени приема пищи и ожирением объясняется хроническим нарушением – отсутствием синхронизации между внутренним временем организма и социальным временем.

«Наши биологические часы похожи на машину и готовы к одинаковым физиологическим и метаболическим ответным действиям в одно и то же время суток, каждый день недели. Фиксированные графики приема пищи и сна помогают телу организоваться и стимулируют энергетический гомеостаз. Поэтому у людей с большим изменением графика выше риск ожирения», – отметила Тринитат Камбрас (Trinitat Cambras), соруководитель исследования.