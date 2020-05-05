В ХМАО решили ввести цифровые пропуска для въезжающих

05.05.2020, 15:48, Новости дня

В Ханты-Мансийском автономном округе всех въезжающих обяжут уведомлять о приезде власти через информационную систему цифровых пропусков, сообщила глава региона Наталья Комарова.

«Наше цифровое уведомление – на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион», – сообщила глава региона, передает РИА «Новости».

Большинство въезжающих в ХМАО граждан находятся в удовлетворительном состоянии, отметил глава регионального Центра медицины катастроф Василий Костин.

Комарова анонсировала введение в регионе обязательного масочного режима. Она отметила, что в Югре не хватает масок, порой они дорогие. Губернатор попросила ФАС провести проверку законности цен на средства индивидуальной защиты во всех розничных торговых сетях, включая аптеки.

Ранее Роспотребнадзор попросил главу Тюменской области ввести на территории региона масочный режим.

1 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавирус.