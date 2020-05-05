Edelman: доверие к правительствам растет во время пандемии

05.05.2020, 15:45, Новости дня

Люди теперь доверяют правительствам больше, чем бизнесу, некоммерческим организациям и СМИ, сообщает CNBC со ссылкой на данные международного исследования Edelman Trust Barometer.

Это контрастирует с результатами январского опроса Edelman, который показал наибольшее доверие к бизнесу, а наименьшее — к правительствам и СМИ.

"Столкнувшись с одним из крупнейших в истории кризисов в области здравоохранения и финансовых кризисов, люди обращаются к своим правительствам за лидерством и надеждой", — сообщил генеральный директор Edelman Ричард Эдельман.

В то же время люди разочарованы тем, как руководители компаний справляются пандемией. Только 29% респондентов считают, что лидеры бизнеса делают "выдающуюся" работу по преодолению кризиса, при этом у лидеров национальных правительств этот показатель выше — 47%, а у ученых — 53%.

Респонденты также осторожно относятся к возвращению на работу после снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 75% считают, что руководители компаний должны проявлять осторожность при возвращении к нормальной работе.

Люди готовы делиться большей информацией о своем здоровье и местоположении с правительствами, чтобы помочь отслеживать и сдерживать распространение вируса, причем наиболее охотно это делают жители Китая (91%) и Индии (78%).

В США половина опрошенных была бы готова предоставить свою информацию. В Великобритании 59% респондентов заявили, что они были бы готовы поделиться с правительством большим количеством данных.

В опросе Edelman участвовало более 13 тысяч человек в Европе, Северной Америке, Индии, Японии, Мексике, Саудовской Аравии и Южной Корее в период с 15 по 23 апреля.