На сочинском кладбище произошла смертельная авария

05.05.2020, 15:45, Новости дня

В окрестностях Сочи легковушка потеряла на повороте управление, подскочила на бордюре, вылетела с дороги и попала в беседку на кладбище.

Инцидент, по информации издания Sochinews, произошел в селе Барановка в ночь на 5 мая. В результате аварии пять человек пострадали и были госпитализированы, позже от полученных травм в больнице скончался 17-летний подросток.