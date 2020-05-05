На сочинском кладбище произошла смертельная авария

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05.05.2020, 15:45, Новости дня

В окрестностях Сочи легковушка потеряла на повороте управление, подскочила на бордюре, вылетела с дороги и попала в беседку на кладбище.

Инцидент, по информации издания Sochinews, произошел в селе Барановка в ночь на 5 мая. В результате аварии пять человек пострадали и были госпитализированы, позже от полученных травм в больнице скончался 17-летний подросток.



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