Украина решила защищать своих граждан от рабства в Европе

05.05.2020, 15:45, Новости дня

Кабинет министров Украины примет меры для социальной защиты своих граждан, отправившихся на заработки в Европу, но оказавшихся в ловушке "рабства", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За границей работает не менее 25% населения Украины: на постоянной основе работают 3,2 миллиона украинцев, и еще 7-9 миллионов работают на непостоянной основе в зависимости от сезона, по данным миграционной и пограничной госслужб.

"Когда нам говорят о рабстве, то рабство — это когда украинцы, которые ехали на заработки, жили в бараках, в подвалах, не получали официальной зарплаты, их выбрасывали с работы и не обеспечивали элементарных условий социальной и медицинской защиты. Они оказывались в ловушке", — сообщил глава украинского кабинета министров.

В условиях пандемии, глобального экономического кризиса многие украинцы оказались фактически выброшенными на улицы Европы – европейцы, сокращая расходы в условиях карантина, лишали мигрантов заработка и поддержки, поскольку многие приезжие работники не имели никаких социальных гарантий.

А когда Украина и соседняя Польша ввели карантин, то тысячи украинцев не смогли сразу попасть домой из-за закрытия основного транзитного коридора в Европу и обратно.

Эта ситуация вынудила украинские власти впервые обратить внимание на социальную защиту своих граждан в других странах. "Сегодня мы едва ли не впервые получили возможность отстоять интересы наших людей на европейском рынке труда", — сообщил премьер-министр Украины. Впервые будет решаться вопрос о страховании украинских мигрантов, официальной оплате труда, гарантированном жилье, условиях возвращения домой, лечении в чрезвычайной ситуации.