Мнение: Налог на вторую квартиру

05.05.2020, 15:42, Разное

В США берут пример с России: последовательно наступают на каждые грабли, на которые когда-либо наступала наша богатая историей страна. Молодые американцы дружно возмущаются неподъёмными для них ценами на жильё, так как во многих городах стоимость аренды квартиры приблизилась к размеру средней зарплаты. Приходится выбирать — или нищая жизнь в большом городе, или переезд в какой-нибудь депрессивный регион Среднего Запада, где всё плохо, но зато за аренду можно отдавать всего лишь половину от своего дохода.

Необразованные американцы винят во всём лендлордов, владельцев квартир. «Мы в рабстве у лендлордов», — говорят они, — «было бы справедливо запретить им душить нас такими нечеловеческими ценами, раздать квартиры людям, которые их снимают». В соцсетях ненависть к владельцам квартир уже задвигает на задний план даже ту ненависть, которую одинокие американцы испытывают к своим популярным среди девушек сверстникам.

Как часто и бывает с народным гневом, основан он на вполне реальной проблеме. Квартиры в США действительно запредельно дороги, — спасибо низким процентным ставкам, при помощи которых власти США испортили в своей стране капитализм.

Сверхдешёвые кредиты привели вот к чему:

1. Бизнес начал загибаться, так как бесплатные деньги убили здоровую конкуренцию и больно ударили по отечественному производителю.

2. Инвесторы начали вкладываться в акции, в недвижимость и в прочие активы, которые быстро росли в цене, так как вкладываться в реальный бизнес стало невыгодно.

3. Дешёвые кредиты и растущие цены на жильё побудили многих купить себе недвижимость, ещё сильнее тем самым раздув пузырь на рынке.

4. У занятых в страдающем бизнесе работников зарплаты или не росли вовсе, или даже снижались, и потому на аренду им с каждым годом приходилось отдавать всё большую долю дохода.

Мы с вами много раз обсуждали уже, как простые американцы пытаются выживать в таких условиях. Кто-то живёт в машине, кто-то тратит четверть зарплаты на аренду бомж-контейнера, кто-то съезжается вместе с другими бедняками в импровизированную коммуналку. Всё это происходит на фоне снисходительных поучений условных докторов, которые зарабатывают в разы больше среднего и могут себе позволить смеяться над проблемами условных складских работников.

Для сравнения, средняя зарплата в Петербурге превышает 50 тысяч рублей — это на руки, уже после вычета налогов. Скромную квартиру у метро можно снять за 15 тысяч. Если бы речь шла об условном Сан-Франциско, то там, пропорционально пересчитав суммы, при зарплате в 50 тысяч приходилось бы отдавать за простейшую квартиру 35-40 тысяч.

Американские социалисты предлагают решать проблему так: обложить конским налогом каждую квартиру сверх единственной, чтобы убить понятие инвестиционных квартир в принципе. Молодёжь поддерживает — она думает, что в результате аренда резко подешевеет, и она начнёт, наконец, работать не на злого лендлорда, а на себя.

В реальности произойдёт иное. Сначала молодёжь выпинают на мороз, так как к делёжке награбленного случайных людей не приглашают никогда, а потом в США возникнет такой дикий дефицит жилья, что сегодняшние тяжёлые времена будут с ностальгией вспоминать на протяжении десятилетий.

Покупающие жильё инвесторы выполняют очень важную роль в экономике — они платят строительным компаниям. После первой же попытки ограбить их налогами, инвесторы уйдут, и вся стройка встанет. Если учесть, что значительная часть американской недвижимости — это недолговечные домики дядюшки Тыквы из опилок, в последующие десятилетия ситуация будет ухудшаться и ухудшаться. Непонятным для наивных социалистов образом жильё станет одновременно и дешёвым, и недоступным.

Конечно, в случае прихода к власти социалистов одним налогом на жильё дело не ограничится. Они и введут госрегулирование цен, и начнут преследовать тех, кто много работает, и, вообще, организуют в США полноценную катастрофу. Однако, как показывает опыт, даже после начала массовой эмиграции из страны, жилищная проблема сама по себе не решится. Жилищную проблему быстро и хорошо решает только здоровый капитализм, то есть нечто прямо противоположное той экономической деменции, в которой Америка тонет на протяжении последних 20 лет.