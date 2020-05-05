Альбом Бритни Спирс 2016 года только сейчас возглавил iTunes

05.05.2020, 15:30, Разное

Популярная исполнительница Бритни Спирс может возвратить себе былую славу успешного музыканта. Ее диск 2016 года Glory возглавил iTunes.

Для Бритни Спирс вышедший четыре года назад альбом Glory является девятым по счету. Лишь в нынешнем году данная работа смогла занять первую позицию в музыкальном хит-параде на площадке iTunes. Американская певица призналась, что не ожидала подобного успеха и выразила огромную благодарность многочисленным подписчикам. Также она назвала этот альбом своей самой любимой пластинкой.

Сумел дебютировать Glory на третьем месте в престижном чарте Billboard 200 после мирового релиза. Его оценили положительно как зрители, так и критики. Диск включил в себя 12 песен, в том числе Clumsy и Private show. Первоначально на платформе iTunes он занимал пятую позицию, но потом смог оказаться лидером, опередив студийную работу Эда Ширана, альбом Charmbracelet Мэрайи Кэри и другие.

В конце второго весеннего месяца Бритни Спирс сняла на видеокамеру тренировку в домашних условиях. По словам известной исполнительницы, она впервые за прошедшие несколько месяцев пришла в спорт-зал. В один момент возникло возгорание в помещении по вине певицы, но никто не пострадал в результате этого инцидента. Позже выяснилось, что пламя разгорелось из-за декоративных свечей.