Для ВВС Австралии Boeing разработала ударный беспилотник с искусственным интеллектом

05.05.2020, 15:30, Разное

Авиастроительная компания Boeing представила новейший ударный беспилотник с искусственным интеллектом. Разработка, получившая название Loyal Wingman, проектировалась специально по заказу ВВС Австралии.

В рамках контракта австралийские воздушные силы получат три ударных беспилотника с искусственным интеллектом. Благодаря его наличию летательный аппарат Loyal Wingman сможет самостоятельно выполнять некоторые боевые задачи, также его использование позволит расширить возможности самолета, находящегося под управлением человека.

Похожие разработки ведутся в России. Так, ударный беспилотник С-70 «Охотник» сможет выполнять функции радиолокатора, следуя за ведущим самолетом. У пилота такой боевой единицы появится возможность наносить удары по цели, находясь за зоной действия вражеской ПВО, отмечает информационный портал «Политическая экспертиза».