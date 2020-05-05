 

МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

05.05.2020, 15:30, Новости дня

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 21 м/с, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«С 13.00 до 00.00 5 мая в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 м/с», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Жителям столицы рекомендуют не находиться у водоемов, отказаться от рыбалки и купания. 

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомашины не следует парковать вдали от деревьев и неустойчивых объектов.

В связи с ухудшением погодных условий городские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. 

Ранее в Росгидромете сообщили, что летом на европейской части РФ ожидаются экстремально высокие температуры. 



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