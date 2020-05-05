Учёные рассказали, в чём заключается польза чая для здоровья

05.05.2020, 15:30, Разное

Многие люди не знают, какая польза для здоровья происходит от чая. Учёные рассказали об этом напитке и том воздействии, которое он оказывает на организм.

Учёные отметили, любые существующие сорта чая производятся из растений семейства Camellia sinensis. Оно не имеет дикого предка, и выведено методом культивирования. Известно очень много его сортов, но до сих пор специалисты не сумели точно определить источник его происхождения. Тем не менее, учёные давно установили, какие полезные элементы имеются в напитке, а также выяснили, какую пользу от них получает организм.

Они отметили, в составе растительного продукта присутствуют вторичные метаболиты, и самыми полезными из них являются катехины, кофеин и L-теанин. При их употреблении повышается настроение, улучшается работоспособность неровной системы и общая концентрация человека, кроме того оказывается общий стимулирующий эффект. Те же, кто предпочитают зелёный чай, получают с чашкой напитка порцию галлат эпигаллокатехина. В первую очередь этот элемент является антиканцерогенным средством и помогает ликвидировать раковые клетки. Также он способствует улучшению сна и является успокоительным средством, снимая беспокойство.

Помимо этого у чая есть ещё одно полезное свойство, о котором рассказали представители Китайской академии медицинских наук. Их исследование позволило установить, что те, кто пьют его регулярно, реже на 29% обращаются к врачам из-за нарушений работы сердечно сосудистой системы. Соответственно, общие показатели их здоровья выше, чем у тех, кто не пьёт напиток или делает это не регулярно.