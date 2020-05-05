«Дешевле выдать маски, чем искать новых заводчан»

05.05.2020, 15:25, Разное

Уральские предприятия действительно приняли меры по защите рабочих от коронавируса.

Производство медицинских масок. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Массовые заболевания рабочих в Якутии и Мурманской области заставили обратить внимание на один из самых промышленных регионов страны — Урал. «Опорный край державы» со своими заводами, шахтами и скважинами по-прежнему остается ключевым для экономики России: субъекты УрФО формируют больше трети федерального бюджета.

Почти все крупные уральские предприятия отчитались о закупленных масках и антисептиках для рабочих. Корреспондент «Новой» решил проверить, действительно ли у заводчан есть средства защиты.

Самый критичный отклик я получил с миасского автозавода «Урал», производящего большегрузы.

— С 28 марта по 5 апреля мы отдыхали, как и потребовал президент. Когда пришли на работу, нам сначала ничего не выдали, — рассказал слесарь механо-сборочных работ Анатолий Банных.

— Мы сами пришли к бригадиру, потребовали маски. Он куда-то побежал и принес.

Маски были многоразовые, будто сшитые из простыней. Не очень удобные, поэтому многие рабочие стали их снимать. Выдали антибактериальный гель для рук — один тюбик на четверых. Сегодня [29 апреля] выдали другие маски.

По словам Банных, на проходной рабочим замеряют температуру, но не всем — по какому принципу это происходит, он не знает.

По словам другого рабочего, Юрия, ношение масок и использование средств защиты на заводе «никто не контролирует», но «вообще они есть».

В пресс-службе автозавода «Новой газете» сообщили, что маски для рабочих «закуплены в необходимом количестве», а антибактериальный гель выдается «в индивидуальной упаковке». Насчет измерения температуры пояснили, что на заводе используют не портативные тепловизоры, которые нужно подносить к каждому человеку отдельно, а тепловизионные комплексы, «работающие в условиях непрерывного людского потока».

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Лучше, чем в Миассе, обстоят дела на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске.

— В начале апреля нам выдали по две одноразовые маски для ношения в нерабочее время, — рассказал «Новой газете» один из заводчан. — Сказали пользоваться так: одну маску надеваешь по пути из дома на работу, вторую — по пути с работы домой. Вечером обе маски нужно проглаживать или стирать. Во время самой смены, мы используем респираторы.

На первых порах, по словам рабочего, на заводе и вовсе обсуждался вариант перехода на вахтовый метод работы.

— Хотели, чтобы рабочие приходили на предприятие сменами на две недели. Даже кровати обустроили для ночевки. Но потом от этого отказались. Не знаю, почему.

Сейчас нас в плане ковида не обижают: гель для рук есть, антисептик есть, температуру замеряют.

По мнению рабочего, меры защиты руководство предприятия (БАЗ входит в структуру РУСАЛа), предпринимает не из альтруистических соображений. «Просто город у нас маленький и очереди из желающих работать на заводе нет. Люди в основном уезжают. Поэтому дешевле купить маски, чем искать новых заводчан».

В профсоюзе БАЗа (известном, кстати, своими протестными акциями) «Новой газете» подтвердили, что средствами защиты рабочие обеспечены.

— Конечно, тяжело контролировать, например, дистанцию при проходе рабочих на предприятие. Но, тем не менее, температуру при входе меряют, — рассказал председатель профсоюза Николай Прокофьев. — Дезинфекция проводится в местах общего пользования, в цехах нет — там кругом щелочь. Сейчас, говорят, будут еще тесты вводить на коронавирус — пока не знаю, как это будет работать.

Тесты на коронавирус уже введены на Качканарском горно-обогатительном комбинате. По словам председателя комбинатовской «первички» Владимира Помазкина, пока проверяют не всех.

— Знаю, что каждый день выбирают группу рабочих, и им делают тесты, — говорит он. — Насколько понимаю, пока тестов на всех нет. Но вроде бы эту практику собираются расширять. Что касается средств защиты, то здесь работодатель подошел ответственно: у нас использовались, например, одноразовые маски, и их выдавали из расчета «одна маска на три часа».

Собеседник «Новой газеты» в ЕВРАЗе, куда входит Качканарский ГОК, уточнил, что тестирование на коронавирус на предприятиях группы сейчас проходят в основном сотрудники, которые контактируют с большим числом людей: охранники, работающие на проходной, работники столовых и водители. На вопрос о том, будет ли расширена практика тестирования, собеседник ответить затруднился, сообщив, что «такая возможность рассматривается».

На Урале действует не менее сотни промышленных предприятий. Очагом инфекции из них более чем за месяц пандемии стало только одно: Тюменский ремонтно-механический завод. После обнаружения коронавируса у рабочих завод закрыли. Роспотребнадзор признал, что на предприятии нарушались противоэпидемиологические требования. В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин были закрыты общежития Уральского оптико-механического завода. При этом «нулевым» заболевшим оказалась не сотрудница завода, а работница одной из городских больниц, живущая в заводском общежитии.

Какими мотивами руководствуются директора предприятий, решившие обеспечить рабочих средствами защиты от коронавируса, — неважно. Даже если это делается только с позиций «иначе работать будет некому». Возможно, это и есть лучшее воплощение формулы: «Ничего личного, просто бизнес».

Иван Жилин

спецкор