 

Том Круз и Илон Маск снимут первый боевик в космосе

05.05.2020, 15:20, Разное

Улететь от коронавируса в космос – хорошая идея, которая приходила в голову за время этого карантина, наверное, многим. Впрочем, осуществить ее может далеко не каждый житель Земли. Но есть в этом мире и те, кто с космосом на “ты”. Так, компания Илона Маска SpaceX (это они планируют запустить на орбиту первого космического туриста, и они же разработали ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy) готовит боевик, съемки которого будут проходить в космосе. Это будет совместный проект Илона и актера Тома Круза.

Издание Deadline выяснило, что проект пока еще не подписал контракт с какой-либо студией, но источники сообщают, что новый фильм точно не будет продолжением серии боевиков “Миссия: невыполнима”.

Том Круз в фильме “Миссия: невыполнима”

Вместе с Крузом и Маском над фильмом работает агентство NASA. Будет ли боевик полностью снят в космосе или частично, пока не уточняется. Когда фильм выйдет в прокат и другие подробности также пока неизвестны. Работа над проектом находится на ранних стадиях переговоров. Бюджет пока не разглашается.

Deadline также уточняют, что Том Круз – один из немногих актеров, кто самостоятельно выполняет многие опасные трюки в фильмах. Он прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае и задерживал дыхание под водой на 6 минут. А на съемках шестой “Миссии” он сломал колено, прыгая с одного здания на другое. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / “Честный русский парень”: Ксения Собчак рассказала о любимом предпочтении 3-летнего сына Платона

03.05 / Мнение: “Спутник”

02.04 / Intel анонсировала CPU Comet Lake-H с самой мощной моделью Core i9-10980HK

06.04 / Британские эксперты не включили в ТОП «главных внедорожников в истории» российские модели

05.04 / В Сети появились первые скриншоты iOS 14

03.05 / Составлен топ-3 популярных поддержанных кабриолетов в РФ до 1 млн рублей

29.04 / Военные США отрабатывают атаку по макетам боевой техники России

12.04 / Мнение: Трудолюбивые буржуи и ленивые социалисты

13.04 / В Уфе коронавирус подтвердился у 52 пациентов закрытой на карантин больницы

06.04 / Взлет и падение ZOOM

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска