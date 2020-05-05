Том Круз и Илон Маск снимут первый боевик в космосе

05.05.2020, 15:20, Разное

Улететь от коронавируса в космос – хорошая идея, которая приходила в голову за время этого карантина, наверное, многим. Впрочем, осуществить ее может далеко не каждый житель Земли. Но есть в этом мире и те, кто с космосом на “ты”. Так, компания Илона Маска SpaceX (это они планируют запустить на орбиту первого космического туриста, и они же разработали ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy) готовит боевик, съемки которого будут проходить в космосе. Это будет совместный проект Илона и актера Тома Круза.

Издание Deadline выяснило, что проект пока еще не подписал контракт с какой-либо студией, но источники сообщают, что новый фильм точно не будет продолжением серии боевиков “Миссия: невыполнима”.

Том Круз в фильме “Миссия: невыполнима”

Вместе с Крузом и Маском над фильмом работает агентство NASA. Будет ли боевик полностью снят в космосе или частично, пока не уточняется. Когда фильм выйдет в прокат и другие подробности также пока неизвестны. Работа над проектом находится на ранних стадиях переговоров. Бюджет пока не разглашается.

Deadline также уточняют, что Том Круз – один из немногих актеров, кто самостоятельно выполняет многие опасные трюки в фильмах. Он прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае и задерживал дыхание под водой на 6 минут. А на съемках шестой “Миссии” он сломал колено, прыгая с одного здания на другое.