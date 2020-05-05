Власти Подмосковья заявили о высокой госпитализации в регионе

05.05.2020, 15:16, Новости дня

Госпитализация в Московской области все еще остается высокой, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья провел совещание с главами муниципалитетов региона, посвященное борьбе с коронавирусом.

«Андрей Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвященное борьбе с коронавирусом. Главное: … госпитализация в Подмосковье пока что остается высокой», – сообщается в Telegram-канале Воробьева.

Отмечается, что количество инфекционных коек в регионе продолжат увеличивать, в частности, «вскоре откроются госпитали в Крокусе и Патриоте». Также в регионе продолжают искать врачей для лечения заболевших.

Кроме того, в Московской области в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки. Жителям региона напомнили, что с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Также отмечается, что людям 65 лет и старше власти помогут получить пропуск для поездки на дачу.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания.